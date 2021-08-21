Москва, 21 августа, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян примет участие в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 267 в Абу-Даби. Он сообщил об этом 21 августа на своей странице в соцсети Twitter.

(сс) MMAnytt Петр Ян

«Подписано соглашение о бое на UFC 267. Пора вернуть то, что принадлежит мне. На этот раз никаких игр с моей добычей», — говорится в сообщении 28-летнего российского спортсмена.

При этом турнир UFC 267 состоится в Абу-Даби 30 октября. На данный момент в активе Яна 15 побед (восемь — досрочно) и два поражения.

Напомним, 7 марта Ян проиграл представителю США Алджамейну Стерлингу в результате дисквалификации и из-за этого лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).