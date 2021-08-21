Москва, 21 августа, 2021, 15:00 — ИА Регнум. В связи с неудовлетворительным качеством игровых полей действие сертификатов домашних стадионов футбольного клуба «Ростов» и казанского «Рубина» временно приостановлено Российской премьер-лигой (РПЛ), грозненский «Ахмат» и «Сочи» по этой же причине получили предупреждения. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба РПЛ.

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Уточняется, что все указанные клубы должны улучшить качества полей на своих домашних стадионах, после чего сообщить об этом в РПЛ.

При этом отмечается, что временное приостановление работы стадионов «Рубина» и «Ростова» возможно только после получения положительного заключения комиссии Российского футбольного союза и РПЛ, проводящей инспекционный контроль не позднее чем за 10 дней до даты предстоящей встречи.

Отметим, ближайший матч на домашнем поле у «Ахмата» намечен на 26 августа с тульской командой «Арсенал». Матчи пятого и шестого туров РПЛ у «Ростова», «Рубина» и «Сочи» будут выездными, точные даты дальнейших игр российского чемпионата еще не определены.