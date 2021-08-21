Самара, 21 августа, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Крупный лесной пожар тушат в Самарской области. Об этом 21 августа сообщает Сетевое издание «63.ru».

92.mchs.gov.ru Лесной пожар

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По информации журналистов в Красноярском районе рядом с селом Новый Буян горит сосновый лес.

«Горит лес, трава и сосняк — очень сильным верховым огнем. Пламя поднимается выше деревьев и идет в сторону Ново-Буянского лесхоза. На месте работают сотрудники МЧС. Они совместно с лесниками пытаются перепахать землю, чтобы замедлить распространение огня», — сообщает журналист в места происшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области из-за высокой пожароопасности запретили посещать леса.