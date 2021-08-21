Москва, 21 августа, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложило установить налоговый вычет для тех граждан, которые легально арендуют жилье. Это предложение Минстрой хочет включить в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан России».

JesusManuel1 Аренда

Напомним, что государство давно пытается вывести рынок аренды жилья из серой зоны. Арендодатели, как правило, не заинтересованы отчитываться перед государством о получении доходов от сдачи в аренду недвижимости, так как им придется платить налог.

В Минстрое считают, что добросовестным арендаторам вполне можно предоставить налоговый вычет на сумму в размере арендных платежей. Также возможен вариант субсидирования арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям.

Также Минстрой предлагает снизить государственные пошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды и права собственности, а также создать цифровые инструменты для арендного рынка.