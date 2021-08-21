Хабаровск, 21 августа, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» переиграл красноярскую команду «Енисей» в матче седьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 21 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на поле стадиона им. В.И. Ленина в Хабаровске и закончилась победой хозяев со счетом 4:3.

В составе победителей дублем отметился азербайджанский форвард хабаровчан Давид Караев (69-я минута, с пенальти и 84-я), нападающий Георгий Гонгадзе (90-я) и украинский защитник клуба Глеб Грачёв (90−6-я).

У «Енисея» голы забили полузащитник Никита Раздорских (28-я), казахский защитник Валерий Кичин (42-я, с пенальти) и защитник Максим Сухомлинов (80-я).

Также по ходу встречи с поля были удалены получившие красные карточки нападающий и защитник «Енисея» Анзор Саная (45-я) и Александр Надольский (66-я).

Отметим, в следующем матче «СКА-Хабаровск» 29 августа примет у себя краснодарскую команду «Кубань», а «Енисей» в этот же день также на своем поле сыграет с астраханским клубом «Волгарь».