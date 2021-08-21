Заиграевский район, Бурятия, 21 августа, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В Бурятии следователи начали проверку по факту массового побега семи пациентов психоневрологического диспансера. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, инцидент произошёл в лечебном учреждении в селе Новая Брянь около полудня 21 августа.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

По данным ведомства, в одном из блоков психдиспансера содержали 59 человек, направленных на принудительное лечение за совершение преступлений по решению суда. Побегу предшествовали массовые беспорядки.

«В это же время, пользуясь тем, что санитары были отвлечены, семеро пациентов выбрались из здания, перелезли через бетонный забор и совершили побег из медицинского учреждения. В настоящее время организован их розыск», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, к настоящему времени двое бежавших задержаны. В столице республики Улан-Удэ и четырех районах введён план «Сирена», предусматривающий задержание особо опасных преступников. На место выехали отряды СОБРа и ОМОНа, а также сотрудники МВД.