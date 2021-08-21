Москва, 21 августа, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Зарядка аккумулятора смартфона при слишком высокой или низкой температуре может привести к преждевременному выходу батареи из строя. Об этом сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с RT.

Ремонт смартфона

Эксперт рассказал, что не рекомендуется заряжать аккумулятор смартфона в жаркую погоду под прямыми солнечными лучами. Также не следует использовать внешние аккумуляторы на улице в холодное время года. Сократить срок службы аккумулятора может и частое использование очень быстрой зарядки.

«Правило простое: если температура комфортна для вас, она будет комфортна и для смартфона», — подчеркнул Муртазин.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков добавил, что современные аккумуляторы смартфонов сохраняют свои характеристики около года. После этого срока аккумулятор начинает работать хуже и может потребоваться его замена.