Самара, 21 августа, 2021, 16:41 — ИА Регнум. 14 жилых построек в населенном пункте Самарской области загорелись в результате пала сухой травы. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар в доме

Сообщается, что днем 21 августа спасатели региона получили информацию о том, что в населенном пункте Гвардейцы Борского района произошел пожар. По тревоге были подняты 90 огнеборцев на 37 единицах техники.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что из-за несанкционированного пала сухой травы загорелись 14 жилых построек. Сотрудникам спасательного ведомства удалось локализовать пожар на площади 750 кв. метров.

«Дальнейшей угрозы распространения огня нет», — сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным сведениям, в результате один человек получил ожоги рук, а два человека были эвакуированы.