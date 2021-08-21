Нижний Новгород, 21 августа, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Нижний Новгород» взял в аренду нападающего казанской команды «Рубин» Кирилла Косарева. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Pixabay.com Футбол

Уточняется, что соглашение об аренде 20-летнего игрока рассчитано до конца нынешнего сезона.

«Очень хочу помочь команде выполнить поставленную задачу. Буду стараться успевать и в обороне, и в атаке. Я нападающий, а значит, от меня ждут забитых мячей и голевых передач. Надо оправдывать оказанное доверие!» — заявил по этому поводу сам игрок.

Отметим, в минувшем сезоне Кирилл Косарев сыграл в 16 матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ) за команду «Томь», и в четырех матчах за «Рубин», отличившись в них тремя забитыми мячами.