Уфа, 21 августа, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Обязательные работы назначены хоккейному судье за умышленное сокрытие доходов при уплате алиментов своему ребенку в Башкирии. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов республики.

Saruwine Хоккейный арбитр

Сообщается, что у судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании алиментов с мужчины, который должен перечислять 25% всех доходов в пользу своего десятилетнего сына. При этом мужчина сообщал судебным приставам, что не работает, поэтому каждый месяц перечислял алименты в сумме, исходя из среднего заработка по России.

Отмечается, что судебные приставы выяснили, что должник сообщал ложную информацию. Оказалось, что он работает хоккейным судьей.

«Запросив в кредитных учреждениях полные выписки счетов должника, сотрудники органа принудительного исполнения установили, что по договору об оказании услуг судейства в хоккейных играх, мужчине ежемесячно на счет поступали денежные средства, размер которых варьировался от 120 до 500 тысяч рублей. Исходя из выявленных доходов был выполнен перерасчет задолженности по алиментам, которая составила 434 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данному факту должник был привлечен к административной ответственности. Суд приговорил его к обязательным работам сроком на 20 часов.

«Кроме того, должностные лица ограничили алиментообязанного в специальном праве вождения транспортным средством и в выезде за пределы Российской Федерации. Благодаря принятым мерам принудительного характера, судебные приставы перечислили в пользу ребенка порядка 125 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба.

Должнику предстоит оплатить еще 309 тысяч рублей.

Отмечается, что эту сумму судебные приставы намерены взыскать с началом сезона серии игр Континентальной хоккейной лиги с 1 сентября 2021 года.