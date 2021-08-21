Тюмень, 21 августа, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 264 случая заражения коронавирусом. Об этом 21 августа сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 265 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 21 августа коронавирусом заразились 52 377 человек, выздоровел 46 898 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» с начала пандемии на 21 августа в регионе скончались 1267 пациентов с COVID-19 (на 26 человек больше, чем днём ранее).