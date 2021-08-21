Москва, 21 августа, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов обратился к своим болельщикам после поражения от француза Чейка Конга на турнире Bellator 265. Он заявил об этом 21 августа на своей странице в соцсети Instagram.

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«Друзья, всем привет! Сегодня я провёл поединок на Bellator 265, проиграл ветерану Чейку Конго. Одно лишь уважение к этому человеку, в 46 лет выходит, побеждает. Я даже, наверное, хочу сказать, что это пример для меня. Он показывает, что в 46 лет можно выходить и побеждать», — сказал 41-летний российский спортсмен.

Также Харитонов отметил, что он не намерен останавливаться на достигнутом и, несмотря на поражение, собирается тренироваться дальше и не останавливаться на достигнутом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чейк Конго победил досрочно Сергея Харитонова на турнире Bellator 265, который проходил в городе Су-Фолс (штат Южная Дакота, США).