Минск, 21 августа, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Советская и белорусская актриса Галина Орлова умерла в возрасте 92 лет. Об этом сообщает телеканал ОНТ со ссылкой на министерство культуры Белоруссии.

Наталия Николаева ИА REGNUM Театр

Причина смерти не уточняется. Прощание с актрисой состоится в Национальном академическом театре Янки Купалы в Минске.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким актрисы. Он отметил, что Орлова до конца жизни хранила верность Купаловскому театру.

Галина Орлова окончила студию Белорусского театра имени Якуба Коласа в 1948 году. С 1959 года служила в Купаловском театре. В 1989 году была удостоена Государственной премии БССР, в 1991 году — звания народной артистки БССР.