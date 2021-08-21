Самара, 21 августа, 2021, 16:41 — ИА Регнум. 442 новых носителей коронавируса выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что всего в регионе выявили 85 845 случаев заражения этой инфекцией. При этом в области всего скончались 3001 человек.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе за сутки констатировали смерть 22 таких пациентов

Отмечается, что на этой неделе в Самарскую область поступило около 115 тысяч доз вакцин от COVID-19, включая свыше 95 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт», более 17 тысяч доз вакцины ГамКовидВак («Спутник V») и более двух тысяч доз вакцины КовиВак.

Всего в области прививки от COVID-19 получили свыше 970 тысяч человек, в том числе завершили вакцинацию более 809 тысяч человек.

Согласно данным на 20 августа, в Самарской области за сутки выявили 444 случая заражения коронавирусом.