Вашингтон, 21 августа, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Личные данные 70 млн человек, которые, как предполагается, являются клиентами американской компании AT&T, предоставляющей услуги сотовой связи, выставлены на продажу хакерами. Об этом 21 августа сообщает ИА «Красная Весна».

Хакер

Уточняется, что ресурс Restore Privacy сообщил о продаже хакерами за $1 млн базы личных данных пользователей, которые, как они утверждают, являются клиентами компании AT&T. При этом в этих данных есть информация о номерах телефонов, дате рождения, номере социального страхования и другие персональные данные.

При этом отмечается, что, как сообщает портал 9to5Mac, в компании AT&T отрицают факт утечки персональных данных клиентов, однако хакером был выложен небольшой образец полученной им информации и эксперты, проанализировав его, признали подлинность этих данных.

Также отмечается, что злоумышленник заявил, что он готов пойти на соглашение с AT&T для того, чтобы украденные им данные не попали в широкий доступ.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа стало известно, что в США более 40 млн клиентов T-Mobile пострадали от кражи данных.