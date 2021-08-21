Тюмень, 21 августа, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В посёлке Голышманово Тюменской области взрывотехники ОМОН уничтожили боеприпас. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Тюменской области.

Пресс-служба Росгвардии по Тюменской области Найденный снаряд

Ржавый миномётный снаряд обнаружил местный житель при проведении земляных работ на придомовом участке. Прибывшие на место находки специалисты группы разминирования идентифицировали находку как 50-миллиметровую миномётную мину со следами сильной коррозии.

Боеприпас нёс угрозу для жизни и здоровья окружающих. Его поместили в специальный контейнер. Сапёры ОМОН с соблюдением всех мер безопасности вывезли снаряд и уничтожили его накладным зарядом.