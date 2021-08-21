Уфа, 21 августа, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате ДТП с КамАЗом в Башкирии. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Камаз

Сообщается, что днем 21 августа в Чишминском районе на 12 км дороги Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки столкнулись встречные автомобили «Geelly» и КамАЗ.

Отмечается, что в результате водитель иномарки получил не совместимые с жизнью травмы. Кроме этого в больницу была доставлена женщина, которая ехала в этом автомобиле.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии столкнулись грузовой поезд с автомобилем.