Пекин, 21 августа, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Эксперимент для изучения влияния засухи на экологические системы провели, искусственно удалив на четыре года 66% осадков на двух лугах Внутренней Монголии, китайские ученые. Об этом 21 августа сообщает ИА «Красная Весна».

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В результатах исследования, обнародованных в журнале Ecology, уточняется, что ученые выяснили, что два этих участка заметно отличались по реакции наземной чистой первичной продукции (ANPP) на влажность почвы, с большей чувствительностью на более засушливых участках.

При этом указывается, что исследователи провели моделирование структурных уравнений для дальнейшего изучения процессов, которые лежат в основе сообществ, для таких различных реакций ANPP на снижение влажности почвы и в результате оказалось, что засуха не оказала существенного влияния на видовое богатство.

В то же время, отмечается, что при реакции на засуху на ANPP косвенно влиял функциональный состав и разнообразие экосистемы, а также на доступность питательных веществ в почве.

Кроме этого, добавляется, что в совокупности полученные результаты подчеркивают важность понимания уникальных косвенных последствий засухи для полузасушливых растительных сообществ и оказывают широкое влияние на совершенствование моделей чувствительности экологических систем к засухе с изменением климата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из результатов исследования ученых из Университета Дьюка и Герцога Куньшаня стало известно, что в результате потепления воды и отступления морского льда на Западном Антарктическом полуострове произошло изменение местных сообществ планктона и в будущем это чревато последствиями для изменения климата.