Кремёнки, Калужская область, 21 августа, 2021, 15:24 — ИА Регнум. В городе Кремёнки Жуковского района Калужской области 21 августа из окна многоквартирного дома выпала пятилетняя девочка. В результате полученных травм ребенок скончался, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

По предварительным данным, девочка облокотилась на москитную сетку и выпала наружу с высоты семиэтажного этажа. Следователем проведен осмотр места происшествия, по материалу проверки опрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства трагедии, условия жизни и воспитания ребенка в семье.

По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.