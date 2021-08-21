Улан-Удэ, 21 августа, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Двое сбежавших из психоневрологического диспансера в Бурятии уже задержаны. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Цитата из х/ф «Пролетая над гнездом кукушки». Реж. Милош Форман. 1975. США В психбольнице

Напомним, что семеро мужчин, которые проходили принудительное лечение по решениям судов в психоневрологическом диспансере в Новой Бряни (Заиграевский район Бурятии) совершили побег. При этом ранение получил один из санитаров.

В Улан-Удэ и четырех районах Бурятии был введен план «Сирена», предусматривающий задержание особо опасных преступников. На место выехали отряды СОБРа и ОМОНа, а также сотрудники МВД.

Стало известно, что двоих сбежавших удалось задержать на выходе из Новой Бряни.