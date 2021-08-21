Лондон, 21 августа, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Мировая премьера шпионского фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» пройдёт 28 сентября 2021 года. Об этом сообщается на странице картины в социальной сети Twitter.

Цитата из к/ф «Не время умирать». Реж. Кэри Фукунага. 2020. Великобритания — США Джеймс Бонд

Премьерный показ состоится в Лондоне в концертном зале Альберт-Холл. На показе будут присутствовать продюсеры Майкл Уилсон и Барбара Брокколи, режиссёр Кэри Фукунага, а также исполнитель главной роли Дэниел Крейг.

В мировой прокат фильм выйдет 8 октября. Universal Piсtures International Russia планирует начать прокат в России 30 сентября.

«Не время умирать» станет 25-ым фильмом о вымышленном агенте Джеймсе Бонде. Премьера картины неоднократно переносилась из-за задержек производства в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.