21 августа 2021 | Время чтения 4 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что у Германии не получится «усидеть на двух стульях», сохранив хорошие отношения и с Россией, и с Украиной.

Мирослава Романенко, , 15:51 — REGNUM У Германии не получится «усидеть на двух стульях», сохранив хорошие отношения и с Россией, и с Украиной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью иностранным журналистам.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

«Невозможно быть, как говорится, на двух стульях. Тем более что, к сожалению, расстояние между этими стульями ежедневно увеличивается», — сказал он.

Читайте также: Зеленский: ФРГ не сможет сохранить хорошие отношения с Украиной и Россией

Заявление Владимира Зеленского обсудили читатели телеграм-канала «Бородатая бабушка». Многие критические отнеслись к, по их мнению, ультимативному заявлению Зеленского, отметив, что в выборе между Россией и Украиной он будет явно не в пользу последней. Также многие отметили, что заявление Зеленского выходит за рамки дипломатии.

«Ну да, вряд ли она (ФРГ. — М. Р.) выберет Украину», — написала Nataly O.

«После этих слов я бы на месте Меркель эту трубу (украинскую ГТС. — М .Р.) задул бы уже монтажной пеной», — отреагировал Сергей.

«Ой дурак… Прям интрига, чей же стул займет фрау. Уж точно не Зеленского Вовочки. СП-2 ни о чем не говорит? Он всё больше позорится и углубляется в дерьмо. Совесть-то продал свою и прожег… Он также заявил, что Украина почти в НАТО и почти в Евросоюзе! Ну… этого, думаю, достаточно для почти президента», — смеется Анжелика И.

На двух стульях

«А что, Германия собирается сидеть на двух стульях? Глупость какая. Ей и на одном стуле неплохо, и стул этот явно не Украина. Зеленскому нужно поубавить пыл и признать себя лузером, попросить прощения у 73% [избирателей] за утраченное время и покаяться. И вообще, какое к черту личное мнение может быть у президента? На кухне у тебя личное мнение, а в других местах у тебя мнение президента Украины, официальное мнение», — отметил figaro.

«Конечно, не получится, и Германия откажется от Украины», — добавил Алексей.

«Представляю, как Меркель рвёт свои седые волосы и заламывает ручки, выбирая между РФ и Украиной», — с сарказмом отреагировал Viktor.

«Ладно Порошенко пытался преподнести внутреннему электорату Украину как центр планеты, этот-то куда лезет?» — не понимает Vlad B.

«[Немцам] надо быть вообще… [нездоровыми] на все тело и выбрать украинский стул…[Немцы] сидят на своем кресле, а ты… сидишь на приставном стульчике», — отметил Олег К.

«Это ж надо так самому себе самозабвенно яму копать», — отреагировала Бабушка К.

«Интересно тогда, как называется поведение самого Зеленского, когда он мычит про войну с Россией и в то же время рвет *опу, чтобы и дальше транзитировать газ «агрессора???» — поинтересовался Rusl R.

«И снова «личное мнение». Да скажите уже президенту, что личное мнение у него на кухне с женой. А в остальных случаях он за страну думать должен. Исходя из интересов этой страны и избирателей», — добавила Елена.

«Это как если кто-то разводится и говорит общему другу: выбирай — или он, или я. Можно нарваться на ответ: «Эм… ну я этого кота давно знаю, а тебя в первый раз вижу. Точнее и раньше видел, но рассмотрел только что», — отметила Tatyana.

«Да он пусть за своей колониально-компрадорской политикой следит», — пишет Name.

«Дурак, сидящий на ножке перевернутого стула, всё тужится показать свою важность», — написал Sergey.

Газопровод Gazprom.ru

«При всём должном уважении к Украине выбор стула тут как бы очевиден. Довольно опрометчивое заявление», — отметил Сквач.

«Конечно, не получится, они даже и пытаться не будут, просто сядут на стул России», — отреагировал egoriann.

«Они-то как раз на своем собственном стуле сидят, думают о своих интересах. Это Украина мечется между стульями, табуретками в прихожей, ещё и на диванчик присесть норовит. Позорище!» — пишет Наталья.

«Передайте гаранту, что смысл политики тяжеловесов как раз и заключается в умении усидеть на двух стульях, даже за счет разрыва седалища», — отметила Лара.

«Да ладно, Лукашенко последние лет десять сидит на двух и ничего. Сейчас один (Евросоюз) стул совсем убрали, но он продолжает крутить задом в поисках его», — отреагировал Sergey B.

«Я бы на месте Германии выбрал Россию. Молча и не задумываясь», — добавил Сергей.

«Что-то мне кажется, что Украина вообще сидит на ножке от стула», — подытожил Алексей.

Читайте также: «Германия что думает об этом?» — Киев будет бороться с «угрозами» СП-2

Отметим, заявление Владимира Зеленского также в эфире телеканала «Наш» 20 июля прокомментировал украинский политолог Александр Лазарев.

«Они (политики — М. Р.) договорятся, что один из стульчиков, скорее всего, украинский, просто будет выброшен на обочину истории… Потому что геополитический вес и влияние Российской Федерации в Европе, и заинтересованность экономическая — гораздо выше, чем наша… Так не делается в политике (речь об ультиматуме: либо мы, либо они. — М. Р.), нас, скорее всего, отодвинут очень красиво… Как это было с «Северным потоком — 2», — подытожил эксперт.