Китай, 21 августа, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В результате потепления воды и отступления морского льда на Западном Антарктическом полуострове произошло изменение местных сообществ планктона и в будущем это чревато последствиями для изменения климата. Это 21 августа следует из результатов исследования ученых из Университета Дьюка и Герцога Куньшаня, сообщает ИА «Красная Весна».

Планктон

Отмечается, что ученые провели исследование на Западном Антарктическом полуострове, результаты которого обнародовал журнал Nature Communications, показавшее, что температура воды и ледяной покров являются доминирующими факторами, которые влияют на жизнь планктона, и произошедшие изменения способствовали сокращению его видов, что, как считают исследователи, привело к меньшему поглощению океаном парникового газа.

Также указывается, что, собрав образцы ДНК микробной морской флоры и фауны и использовав масс-спектрометр для мониторинга уровней поглощения углерода, исследователи провели анализ образцов с использованием высокопроизводительной технологии секвенирования ДНК, позволивший им измерить численность видов, состав сообществ, уровни углерода и другие особенности в образцах, несмотря на их микроскопический размер.

Уточняется, что в результате ими были выявлены значительные изменения в сообществе микроскопической морской жизни, так как часть микроскопических организмов лучше приспособилась к более теплой воде, а часть — вымерла. При этом ученые считают, что такое изменение может оказать влияние на климат планеты, так как исследование выявило, по данным ученых, снижение количества углекислого газа, поглощаемого им из атмосферы.

«Наши результаты дополняют данные об изменении климата и биоразнообразии и могут помочь получить более четкое представление о том, что происходит», — сказала доцент кафедры биогеохимии Университета Дюк Куньшань в Китае Яцзюань Линь.

«Однако для подтверждения этой закономерности потребуется более длительное исследование», — также подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ученые из Университета Окаямы смогли проследить маршрут движения тектонической плиты под юго-западной Японией за период от 110 млн лет до 12 млн лет назад.