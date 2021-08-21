Улан-Удэ, 21 августа, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Бурятии подтвердило информацию о том, что из психоневрологического диспансера сбежали семеро осужденных. Соответствующее заявление распространила сегодня, 21 августа, пресс-служба ведомства.

Цитата из к/ф «Побег из Алькатраса». реж Дон Сигел. 1979. США

Сообщается, что всего в отделении психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района Бурятии проходили лечение 59 человек. Семеро мужчин, которые находились там на принудительном лечении по решениям судов, совершили побег. У беглецов были диагностированы психические болезни: умственная отсталость, шизофрения и расстройство личности.

Тем не менее они смогли нейтрализовать санитаров, один из которых получил ранение, взломать двери и скрыться в неизвестном направлении.

На место выехали бойцы ОМОНа и СОБРа, а также руководство МВД для координации действий.

Минздрав и правительство Бурятии просят местных жителей проявлять бдительность и следить за детьми.