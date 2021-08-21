Токио, 21 августа, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Ученые из Университета Окаямы смогли проследить маршрут движения тектонической плиты под юго-западной Японией за период от 110 млн лет до 12 млн лет назад. Об этом 21 августа сообщает ИА «Красная Весна«

Карта Японии

В результатах исследования, опубликованных в журнале Earth, Planets and Space, уточняется, что геологическая летопись движения тектонических плит Земли сохраняется в магнитной ориентации старых пород, найденных внутри этих тектонических плит и, отслеживая эти изменения магнитной ориентации, можно генерировать видимые полярные блуждающие траектории или APWP, которые дают представление о положении континента или движении тектонических плит Земли в различных геологических периодах времени.

При этом одним из важных событий стало открытие Японского моря в эпоху миоцена нынешней кайнозойской эры, в результате чего юго-западная Япония отошла от азиатского континента, в то же время, о тектонической истории региона за предшествующую мезозойскую эру было известно немного и ученые из Университета Окаямы решили восполнить этот пробел и построить мезозойский APWP для юго-западной Японии.

«Строительство мезозойского APWP для юго-западной Японии способствовало бы выяснению истории внутриконтинентальных деформаций вдоль восточной окраины Восточной Азии с мезозоя», — пояснил профессор Кодзи Уно.

В результате исследователи обнаружили, что полюсные положения были стационарными между 110 и 70 млн лет назад, из чего следует, что юго-западная Япония была частью восточной Азии в меловой период. Но в постмеловой период, в кайнозойскую эру, были обнаружены два поворота полюсов по часовой стрелке, что было интерпретировано учеными, как тектонические вращения юго-запада Японии.

«Более раннее вращение произошло в палеогене (между 70 и 20 млн лет назад), когда юго-запад Японии был присоединен к Корейскому полуострову как часть Восточного блока Тан-Лу. Во время неогена (между 20 и 12 млн лет назад) произошло более позднее вращение, и юго-западная Япония отделилась от Восточного блока Тан-Лу, образовав Японское море», — отметил профессор Уно.

Как считают исследователи, полученные результаты говорят о взаимодействии юго-западной Японии с Восточной Азией и улучшают понимание тектонической истории региона.

«Предполагается, что внутренняя часть юго-западной Японии сохранилась, несмотря на то, что она пережила крупное тектоническое событие — образование Японского моря. Предыдущие исследования показали, что плато Киби, область, где в ходе нашего исследования были получены новые данные, представляло собой стабильную континентальную почву; результаты нашего исследования также подтверждают эту идею. Это важное свидетельство относительной геологической стабильности японских островов», — пояснил профессор Уно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после проведенного исследования керамики и обожженных кремней с археологических раскопок в Иордании ученые смогли получить данные о магнитном поле, преобладавшем на Ближнем Востоке около 10 000 лет назад.