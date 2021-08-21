Казань, 21 августа, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Казанском Кремле в Национальной художественной галерее «Хазине» прошло открытиевыставки художественных работ министра обороны Сергея Шойгу «Творчество ради жизни». Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Художники на пленэре

В составе экспозиции100произведений: 83картины и 17 изделий из дерева. Некоторые экспонаты в следующем году будут проданы на аукционе. Помимо осмотраэкспозициижелающие смогут посетить открытый лекторий Русского географического общества, президентом которого также является Шойгу. Также запланированы кинопоказы тематических документальных фильмов.

Выставка «Творчество ради жизни» будет работать до 12 сентября 2021 года. экспозиция организована в развитие одноименной благотворительной инициативы, которая воплотилась в аукционе 14 мая 2021 года, где в пользу больных детей были проданы 10 художественных произведений Сергея Шойгу. Вырученные от аукциона 40 млн рублей направлены на лечение и реабилитацию маленьких пациентов с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями головного и спинного мозга. Кто и с какими целями приобретает работы Сергея Шойгу по средней цене в 4 миллиона рублей за объект не сообщается.