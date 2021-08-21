Москва, 21 августа, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил перечень украинских граждан и должностных лиц, в отношении которых Москва вводит контрмеры в качестве ответа на украинские санкции. Список опубликован на официальном интернет-портале правовой информации сегодня, 21 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

В частности, в список лиц, в отношении которых Россия вводит контрсанкции, попали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Также под российские контрсанкции попали: глава Счетной палаты краины Валерий Пацкан, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Таким образом, общее число лиц, включенных в российский контрсанкционный список выросло с 849 до 922.