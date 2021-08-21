Киев, 21 августа, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Украина «всячески приветствует» участие в саммите «Крымской платформы» делегации США во главе с министром энергетики Дженнифер Гренгольм, заявил 21 августа в комментарии УНН спикер МИД страны Олег Николенко.

США

«Чрезвычайно важно и символично, что США будут представлены на уровне президентской посланницы и члена правительства, зона ответственности которого играет важную роль в отношениях… Энергетика — это важный приоритет стратегического партнерства Украины и США», — сказал дипломат.

По его словам, приезд министра энергетики в Киев станет прекрасной возможностью обсудить вопрос энергетической безопасности Украины и Европы в целом.

ИА REGNUM напоминает, что накануне стало известно, что США сменили своего представителя на саммите «Крымской платформы» в Киеве.

Любопытно, что ранее на Украине доказывали важность визита на саммит первоначального делегата, министра транспорта Пита Буттиджича, и даже объявили его будущим президентом США, которому крайне важно уже сейчас изучать украинскую проблематику.