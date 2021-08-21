Уфа, 21 августа, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Водитель легкового автомобиля и его пассажир погибли в результате ДТП с магистральным тепловозом в Башкирии. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Neu-Zwei Поезд

Сообщается, что рано утром 21 августа в Гафурийском районе на 25 км автотрассы Толбазы-Красноусольский около села Белое Озеро автомобиль «Ford Focus», за рулем которого находился 25-летний мужчина, выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с магистральным тепловозом.

В результате этого ДТП, водитель автомобиля и его 24-летний пассажир получили не совместимые с жизнью травмы. Кроме этого, пострадали 25-летний и 26-летний пассажиры, которые ехали в этом автомобиле.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что схода состава в результате этого ДТП не допущено.