Калуга, 21 августа, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Калужская область стала «пилотной» по развитию агротуризма в России. За 10 лет число калужских предпринимателей, занимающихся агротуризмом, увеличилось вдвое. В 2010 году в области действовали 265 гостевых домов, в 2021 году их количество достигло 625, ежегодно они принимают свыше 65 тысяч туристов. Растет и число фермерских хозяйств, участвующих в промышленных и гастрономических турах. Об этом 21 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM Агентстве по развитию туризма» Калужской области.

Фото Агентства по развитию туризма в Калужской области Участники гастрономического маршрута

Сельский туризм или агротуризм — относительно новое направление для туристического сектора России. Оно предполагает посещение ферм, усадеб, развлечения на природе, общение с животными, участие в дегустациях и мастер-классах. По желанию туристы могут ухаживать за животными, работать в поле или саду. Одной из первых, кто начал развивать агротуризм в России, стала Калужская область. На ее территории действует уникальный образовательно-туристический проект для детей и их родителей «Агродети». Гастрономический маршрут, созданный туроператором «Меркурий», объединяет лучшие фермы и сельхоз предприятия региона, на которых участники могут посмотреть, как устроены молочная или коневодческая фермы, сыроварня, рыбное хозяйство; как производится продукция; познакомиться с животными; окунуться в историю; узнать о народных традициях, языке, ремеслах и архитектуре. Для жителей региона и соседних областей это прекрасная возможность совместить приятное с полезным — отдохнуть на свежем воздухе, восстановить силы, попробовать вкусные и экологически чистые фермерские продукты и заодно поддержать отечественных производителей.

Гастрономический маршрут представлен на первом в России агрегаторе внутреннего туризма — «Своё. За городом». На площадке уже зарегистрировано 350 туров от 98 фермерских хозяйств, от Калининграда до Камчатки. К концу 2021 года агрегатор от Россельхозбанка будет насчитывать более 1000 предложений, и всё это — без дополнительных комиссий: пользователи смогут бронировать впечатления по стоимости фермеров.