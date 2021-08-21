Вашингтон, 21 августа, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В результате проведенного исследования, ученые смогли определить возможные места образования оползней, которые могут возникнуть из-за таяния ледников. Об этом 21 августа сообщает ИА «Красная Весна».

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Согласно полученным результатам исследования, опубликованным в конце июня текущего года в журнале Geophysical Research Letters, изменения климата приводит к появлению периодов необычно высоких температур на больших участках планеты Земля, что особенно пагубно для Арктики, где в результате этого может повыситься температура поверхности в районах вечной мерзлоты выше точки плавления ледяных линз.

После этого вода попадает в почву, в результате чего возникает вероятность схода оползней.

Уточняется, что учеными было проведено исследование механизма образования мелких оползней, называемый отделением активного слоя (ALD), когда верхний незамерзший или активный слой почвы отделяется от нижележащего твердого основания вечной мерзлоты.

Также ими была проанализирована топография в окрестностях оползней ALD на территории Аляски площадью 100 кв. километров, чтобы охарактеризовать факторы, которые влияют на эти события.

В результате авторами исследования были идентифицировано 188 событий в исследуемой области на спутниковых снимках и установлена местная топография с использованием цифровой модели рельефа Геологической службы США.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа директор Инжинирингового центра РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Бурмистров заявил, что климат — сложный и неоднозначный фактор в развитии человеческого общества. Многие историки именно с ним связывают глобальные процессы, определившие возникновение и хронологию развития человеческого общества