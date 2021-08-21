Уфа, 21 августа, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Температурный рекорд поставлен 20 августа в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

dimitrisvetsikas1969 Жара

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Сообщается, что на метеостанции станции Уфа-Дема была зафиксирована температура воздуха +36,7°С. В 2008 году в этот день столбик термометра здесь поднимался до отметки +32,5°С.

Отмечается, что максимальные температуры воздуха также были зафиксированы на метеостанциях Учалы и Туймазы (от +32,7°С до +38,9°С).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ожидается жара до +39°С. 3 августа в республике был побит температурный рекорд 2000 года.