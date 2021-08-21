Москва, 21 августа, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Нехватка электронных компонентов для автомобилестроительной промышленности в России сохранится до конца 2021 года. Об этом сообщил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов РИА Новости.

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Эксперт объяснил, что после пандемии новой коронавирусной инфекции многие производители полупроводниковых устройств сократили выпуск автомобильных чипов для наращивания производства микросхем для компьютеров и бытовой электроники. Из-за этого после восстановления спроса на автомобили ведущие производители не смогли быстро восстановить объёмы поставок.

Он добавил, что для производителей чипов выгоднее поставлять полупроводники для бытовой электроники, так как рынок автопрома жёстче по ценам и объёмам. Запуск новых линий для наращивания объёма производства оказался дорогостоящим процессом, потребовавшим и больших временных затрат.

«Ситуация до конца этого года не разрешится в полной мере», — подытожил Удалов.

Из-за дефицита электронных компонентов автомобилестроительные компании во всём мире вынуждены сокращать объёмы производства. Проблема затронула и отечественных производителей — с 23 августа АвтоВАЗ на неделю приостановит выпуск автомобилей на всех линиях на предприятии в Тольятти.