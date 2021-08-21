Самара, 21 августа, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Повышение температуры воздуха до +37°C ожидается в Самарской области. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

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Сообщается, что днем 22 августа в регионе ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха ночью может опуститься до +14°С, а днем столбик термометра может подняться до отметки +37°C.

23 и 24 августа по области также ожидается дождь и гроза.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 20 августа в Самарской области побит температурный рекорд 1935 года.