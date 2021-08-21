Калуга, 21 августа, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Калуге на семи площадках с 20 по 22 августа проходят спектакли фестиваля уличных театров приуроченного к 650-летию города. Об этом 21 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры Калужской области.

bezkulis.ru Афиша Фестиваля уличного театрального искусства «Без кулис»

10 уличных театров и 106 артистов представят зрителям четыре музыкальных истории и 13 спектаклей. Фестиваль уличного театрального искусства «Без кулис» открыли знаменитые «Лицедеи» — спектаклем «Ай-яй-ревю». Фестиваль в Калуге направлен на создание новых форм взаимодействия между театром и зрителем, где город и его площадки могут выступать органичными декорациями к театральному представлению.

Мероприятия фестиваля «Без кулис», бесплатны для посещения зрителями. При проведении мероприятий задействована помощь волонтерских организаций.