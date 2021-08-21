Брюссель, 21 августа, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Бельгийские коммунальные операторы должны будут заплатить штраф в размере €100 тыс. за каждый день просрочки установки системы интеллектуальных электрических счетчиков. Об этом 21 августа сообщает ИА «Красная Весна«

ИА Красная Весна Счетчик электроэнергии

Отмечается, что, по данным VRT, работа над платформой данных Atrias, призванной обеспечить обмен показаниями счетчиков и правильное выставление счетов за электроэнергию, ведется в стране с 2011 года.

При этом вначале система должна была быть запущена в 2015 году, однако этого не произошло до настоящего времени.

В результате регулирующий орган Бельгии VREG в связи с очередной задержкой принял решение, что с 1 октября на сетевых операторов будут наложены штрафы, если система не заработает. Размер таких штрафов составит €100 тыс. за каждый день просрочки.