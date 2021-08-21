Киев, , 12:38 — REGNUM У Совнацбеза Украины нет полномочий снимать с должности городского голову Киева и председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, заявил 21 августа секретарь СНБО Алексей Данилов.

Виталий Кличко Kmda.gov.ua

Таким образом силовик прокомментировал внезапный вызов Кличко на заседание СНБО 20 августа, от которого мэр Киева отказался под предлогом того, что находится в Черниговской области.

ИА REGNUM напоминает, что ряд экспертов и политиков предположили, что прямо на заседании мэра Киева могут уволить или даже задержать, поскольку накануне Кличко и его соратники после ряда столкновений с офисом президента призвали международных партнеров отреагировать на действия украинской власти и «помочь вернуть ее на путь законности».

«Я не знаю, какие политтехнологи посоветовали Кличко запустить такое решение, что якобы на заседании Совета нацбезопасности и обороны мы можем снимать… Полномочий снимать Кличко с должности у нас нет, эти полномочия есть у Кабинета министров», — заявил Данилов.

Вместе с тем силовик признал, что СНБО может рассмотреть любой вопрос и в том числе обратить внимание на состояние дел, которое есть в Киеве. Одной из актуальных проблем, уточнил секретарь, является качество воды в водопроводе столицы Украины.

«Этот вопрос… крайне болезненный, является крайне важным, и мы уже дважды проводили совещания с представителями Киевской городской государственной администрации по этому поводу. Все слышали о станции очистки воды Бортничи, но где эта станция? Неизвестно. Годы идут, а станции нет. И много других вопросов», — сказал Данилов.

Резюмируя, он отметил, что всем надо выполнять свои обязанности и тогда «никого на заседание СНБО не будут вызывать».