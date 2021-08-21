Уфа, 21 августа, 2021, 13:06 — ИА Регнум. 294 носителя коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что в республике выявили всего 54 047 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 49 998 человек, в том числе 271 человек победили вирус в минувшие 24 часа.

Отмечается, что в прошедшие сутки в регионе скончались 11 пациентов с COVID-19, а всего в регионе была констатирована смерть 975 таких пациентов.

Согласно данным на 20 августа в Башкирии за сутки выявили 293 носителя коронавируса. Прививки от COVID-19 получили 1 091 300 человек, завершили вакцинацию 898 516 человек.