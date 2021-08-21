Екатеринбург, 21 августа, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дал поручения в связи со смогом и природными пожарами. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Лесной пожар

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Всего на территории области бушует 17 пожаров, из них 12 уже локализовали. Смог частично накрыл города региона. Запах гари ощущается и в Екатеринбурге. Ситуацию усугубляет аномальная жара. Впрочем, чиновники заявляют, что обстановка контролируемая.

«Сегодня собрал оперативное совещание и дал следующие поручения. Всем главам оставаться в пределах своих муниципалитетов. Постоянно мониторить обстановку. На улицы вывести поливальную технику, потому что дороги и тротуары нагреваются, не успевают остыть. Людям очень тяжело», — сказал Куйвашев.

Также он поручил подчинённым следить за качеством воздуха, за состоянием минерализованных полос, особое внимание уделить тушению пожаров и их профилактике. К рейдам — максимально привлечь правоохранителей. А минздраву быть готовым у быстрому оказанию помощи людям с тепловыми ударами, а также с теми болезнями, которые могут обостриться в жару.

Губернатор добавил, что смог может исчезнуть уже к вечеру 22 августа. А жаркая непогода продержится ещё несколько дней.