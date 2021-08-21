Пекин, 21 августа, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Ровер «Чжужун» китайской миссии «Тяньвэнь-1» завершил выполнение основной научной программы на Марсе. Об этом сообщает портал Space.com со ссылкой на данные Китайского национального космического управления (CNSA).

(cс) Pablo de León‎ «Тяньвэнь-1»

В июле 2020 года Китай отправил первую автоматическую миссию на Марс «Тяньвэнь-1». В мае 2021 года от орбитального аппарата миссии отсоединился посадочный модуль, доставивший на поверхность планеты марсоход «Чжужун».

Основная программа марсохода была рассчитана на 90 солов (солнечные сутки на марсе, один сол примерно равен 24 часам 37 минутам). В августе аппарат успешно завершил выполнение основной программы миссии. За это время марсоход преодолел более 889 метров в южной части равнины Утопия, передав на Землю более 10 гигабайт данных.

В CNSA сообщают, что марсоход «Чжужун» продолжил работать после истечения расчётного срока эксплуатации. Многоспектральные камеры, георадар, метеорологический датчик и другие инструменты аппарата функционируют в штатном режиме