Киев, , 11:51 — REGNUM Политический деятель и блогер Анатолий Шарий и его супруга Ольга отреагировали на санкции, которые 20 августа ввели против них власти Украины.

Анатолий Шарий Anatoly Shariy

Сам Шарий отметил, что персональные санкции введены в его день рождения.

«Поздравления с днем рождения от верховного правителя всех верховных правителей. Против меня ввели санкции. Но не только против меня, но и против моих родственников. Ну, значит мы начинаем бороться с твоими родственниками. Готовьтесь!», — заявил он.

Ольга Шарий отмечает, что семья ожидала введения санкций, но определенной неожиданностью стало то, что ограничения затронули ее мать, Аллу Бондаренко.

«Мне абсолютно плевать на какие-то там санкции и незаконные попытки борьбы с нами. Но вводить санкции против моей мамы… Решил бороться с моей мамой? Днище ты», — подчеркнула она, видимо, обращаясь к президенту Зеленскому.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Совнацбез Украины ввел очередную порцию санкций — против супругов Шарий и связанных с ними лиц, главного редактора оппозиционного издания «Страны» Игоря Гужвы и депутата Верховной рады Андрея Деркача.