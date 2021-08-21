Токио, 21 августа, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Большая часть корпораций Японии положительно оценила проведение в Токио летних Олимпийских игр (ОИ). Об этом 21 августа сообщает ИА «Красная Весна» со ссылкой на агентство Reuters.

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Последнее провело исследование, проведя опрос крупных и средних японских компаний, которые высказались в поддержку проведения Олимпиады в Токио. При этом 90% из них указали, что состоявшиеся в стране игры никак не отразились на их бизнесе.

Напомним, на Олимпийских играх в Токио, которые состоялись с 23 июля по 8 августа в Японии, организаторы из-за пандемии приняли решение максимально изолировать участников мероприятия от остальной страны. В результате соревнования проходили в отсутствии зрителей.