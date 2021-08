21 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Евгений Цоц, , 12:23 — REGNUM Ведущая газета Великобритании The Times, освещая события в Афганистане, опубликовала материал US retreat brings new era of the Great Game, что можно перевести как «Отступление США открывает новую эру Большой игры». Автор статьи Роджер Бойес указывает, что Россия и Китай находятся среди тех, кто борется за влияние в Кабуле.

Шахматы Иван Шилов © ИА REGNUM

В тексте описываются действия России по возвращению в регион, в частности военные учения с Таджикистаном и Узбекистаном, отмечаются контакты талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с Москвой и Пекином, и всё это трактуется как первый шаг Большой игры 2.0. Именно его якобы делает наша страна.

Что такое «Большая игра»? Это крайне успешная стратегия британской короны в Евразии, сделавшая Англию ведущей страной мира в XIX веке и определившая современную расстановку сил. Суть её заключается в том, что находящейся в отдалении Британии нужно пользоваться огромными богатствами южной части Евразии и при этом блокировать к ним путь своему конкуренту, для которого они под боком, России.

На протяжении веков Индия, обладавшая обильными природными и человеческими ресурсами, пленила умы европейцев. Как мы помним, Христофор Колумб в конце XV века плыл вовсе не в Америку, а искал прямой путь в азиатскую страну. Затем появилась Британская Индия, жемчужина королевской короны, а на деле — колония, подпитывавшая собой могущество Англии. И это при том, что путь из Лондона в Дели был вовсе не близким, и всем судам со специями, чаем, украшениями и другими грузами приходилось огибать Африку. Но это работало!

Вестминстерский дворец в Лондоне Марина Захарова © ИА REGNUM

В то же время у Российской империи путь до Индии был, хотя и не по морю, предельно коротким. И в любой момент всё, что шло в Англию, могло отправиться в Петербург или Москву. И здесь Британская империя нашла решение — обрубить дороги России, развязав с юга от неё Большую игру. Серию интриг, провокаций, войн, ссорившую конкурента с соседями. К примеру, сейчас мы знаем Туркестан как бывшую часть СССР, но ещё пару веков назад это был непроходимый заслон для торговых маршрутов и источник опасности. С Ираном (Персией) отношения исторически складывались непросто из-за соперничества в Закавказье, и конфликт умело и обоюдно подогревался. А Афганистан и вовсе являлся британской колонией.

Что изменилось в XX веке, когда Британская империя формально разрушилась, а Индия получила свободу? Соперничество перешло в более тонкие формы. На месте единой Британской Индии появилось сразу несколько государств — Индия, Шри-Ланка, Пакистан, Бангладеш, Непал, которые, мягко говоря, недолюбливали друг друга. Особенно жаркими получились отношения Индии и Пакистана, спорные территории между которыми есть до сих пор. И хотя индийцев и пакистанцев можно считать одним народом, напряжённость с каждым годом лишь усиливалась. Хорошая иллюстрация — ежедневный развод караула между двумя странами, превратившийся в настоящее шоу со зрителями.

Особенность сухопутных маршрутов в рельефе — с севера Индию надёжно защищают самые высокие горы мира, Гималаи, над которыми не рискуют летать даже пассажирские самолёты, на западе, востоке и юге — море. И лишь небольшие коридоры на северо-западе и юго-востоке доступны для перемещения. Наша страна могла по суше попасть в Индию через Афганистан и Пакистан, но у этого пути были другие сложности. Был ещё морской путь из Владивостока в Калькутту, вот только Приморье внутри страны было оторвано от промышленных центров.

Кремль. Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Ситуация у Британии начала выходить из-под контроля, когда Афганистан вдруг стал коммунистическим. Пик торговли между СССР и Индией пришёлся на 1981 год, когда Советский Союз только ввёл войска в Афганистан. Но как события развивались дальше? Эксперты считают, что во время Афганской войны советские солдаты воевали не просто с моджахедами, а со всем коллективным Западом. И понять мотив Запада можно, если смотреть на ситуацию с точки зрения Большой игры.

У России, в отличие от Англии, не может быть задач по явному или скрытому порабощению или ограблению Индии. Нам не нужно обманывать и насиловать, чтобы торговать. Мы обладаем огромными запасами природных ресурсов, в том числе возобновляемых, которые можем предложить югу материка для обоюдной выгоды и равноправных отношений. Также мы уже владеем многими знаниями и технологиями Запада и способны помочь Индии стать преуспевающей страной, получив от неё помощь в развитии нашей несырьевой экономики. Сейчас для двух наших основных экономических партнёров, Китая и Германии, Россия выступает, прежде всего, источником сырья.

При этом для британского трона полноценное и глубокое сотрудничество России и Индии означает крах. Запад уже откормил Китай до уровня ведущей экономики мира. Укрепление Индии лишит его дешёвых человеческих ресурсов, поскольку подавляющая часть населения вне «золотого миллиарда» живёт именно в Азии. И тогда все счета придётся оплатить.