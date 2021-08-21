Киев, 21 августа, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов считает введение в отношении него санкций России «наивысшей наградой и лучшей оценкой работы».

Адміністрація Президента України Алексей Данилов

Об этом он сообщил 21 августа через социальные сети.

Данилов также глумливо пообещал оправдать «высокое доверие» России:

«Обещаю сделать еще больше в должности секретаря Совбеза, чтобы раз и навсегда снять вопрос о любом присутствии «русского мира» и его агентов влияния в украинской жизни — как говорят в народе, «чтобы и духу не было», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее правительство России расширило перечень физических лиц, в отношении которых введены персональные санкции, включив в список министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу и секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Алексея Данилова.