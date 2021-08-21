Улан-Удэ, 21 августа, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Бурятии семеро мужчин, которые были осуждены на принудительное лечение, совершили побег из республиканской психиатрической больницы. Об этом сегодня, 21 августа, сообщают местные СМИ.

Vincepal Побег

Сообщается, что семеро мужчин находились на принудительном лечении по решению суда в республиканском психо-неврологическом диспансере в поселке Новая Брянь.

Каким-то образом мужчины смогли устроить погром в отделении, нанесли ранения санитарам, взломали двери и скрылись в неизвестном направлении.

Сбежавших разыскивают.