Москва, 21 августа, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Жители московского района Отрадное и прилегающих к нему улиц вскоре получат собственную многофункциональную зону для экстремальных видов спорта. Расположится новый спортивный кластер в пойме реки Чермянки, от улицы Мусоргского до проезда Дежнева.

Василий Иванов ИА REGNUM Скейт-шоу на Моховой улице

Структурным ядром нового общественного пространства станет скейт-парк общей площадью 1,6 тысячи квадратных метров. Трасса для начинающих скейтеров имитирует привычные уличные препятствия вроде перил и специальных подиумов-грайндбоксов, по которым можно скользить на скейте, выполняя стандартные трюки.

Продвинутых спортсменов ждет более сложная «Скейт-плаза» с чашами, горками и фанбоксом. Это оборудование поможет показать класс даже профессионалам. Рядом со скейт-парком расположатся скамейки для отдыха, парковка самокатов и информационные стенды. После открытия он станет составной частью большого спортивного пространства, формирующегося в долине правого притока Яузы — реки Чермянки.

«Планируется обустроить спортивные площадки, среди которых футбольное поле с подогревом, хоккейная коробка, четыре профессиональных теннисных корта, скейт-парк, площадки для воркаута, игры в стритбол и пинг-понг», — сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

К настоящему времени сотрудники Комплекса городского хозяйства подготовили основание и установили каркасные элементы рамп. Сейчас они формируют искусственные препятствия, начата заливка компонентов скейт-парка из высокопрочного бетона.