Новый скейт-парк появится на северо-востоке Москвы
Москва, 21 августа, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Жители московского района Отрадное и прилегающих к нему улиц вскоре получат собственную многофункциональную зону для экстремальных видов спорта. Расположится новый спортивный кластер в пойме реки Чермянки, от улицы Мусоргского до проезда Дежнева.
Структурным ядром нового общественного пространства станет скейт-парк общей площадью 1,6 тысячи квадратных метров. Трасса для начинающих скейтеров имитирует привычные уличные препятствия вроде перил и специальных подиумов-грайндбоксов, по которым можно скользить на скейте, выполняя стандартные трюки.
Продвинутых спортсменов ждет более сложная «Скейт-плаза» с чашами, горками и фанбоксом. Это оборудование поможет показать класс даже профессионалам. Рядом со скейт-парком расположатся скамейки для отдыха, парковка самокатов и информационные стенды. После открытия он станет составной частью большого спортивного пространства, формирующегося в долине правого притока Яузы — реки Чермянки.
К настоящему времени сотрудники Комплекса городского хозяйства подготовили основание и установили каркасные элементы рамп. Сейчас они формируют искусственные препятствия, начата заливка компонентов скейт-парка из высокопрочного бетона.