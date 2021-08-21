Вашингтон, 21 августа, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Аукционный дом RR Auction продал инструкцию к компьютеру с подписью основателя компании Apple Стива Джобса за $787 тысяч. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Стив Джобс

Проданная на аукционе инструкция является оригинальным справочным руководством к компьютеру Apple II. 196-страничная инструкция содержит подпись основателя Apple Стива Джобса.

«Джулиан, ваше поколение станет первым, которое будет расти с компьютерами. Иди, измени мир! Стивен Джобс, 1980», — гласит подпись.

Компьютер Apple I был выпущен ограниченным тиражом около 200 штук. Вышедший в 1977 году Apple II стал первым серийным персональным компьютером компании.

Apple II выпускались более 10 лет, всего компания произвела около 6 млн этих моделей. Компьютер обладал несколькими уникальными для своего времени возможностями, включая ограниченный цветной графический режим и функцию воспроизведения звука.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года компания Apple представила первые ноутбуки и компьютеры с центральными процессорами собственного производства.