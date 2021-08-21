Вашингтон, 21 августа, 2021, 11:22 — ИА Регнум. На минимальное расстояние приблизится к Земле 21 августа астероид под номером 2016 AJ193, относящийся к классу потенциально опасных небесных тел этого типа. Об этом 21 августа сообщает ИА «Красная Весна».

NASA Астероид

Отмечается, что, по данным Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA), примерно в 18:10 мск потенциально опасный астероид пройдет на расстоянии около 3,4 миллиона км от нашей планеты.

При этом уточняется, что размеры небесного тела составляют от 400 до 1,3 тыс. метров, а скорость — 26 км в секунду. В то же время, указывается, что в пресс-службе Московского планетария рассказали, что для Земли этот астероид номером 2016 AJ193, угрозы не представляет, несмотря на то, что он относится к потенциально опасным.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа стало известно, что теорию, согласно которой Вселенная сформировалась после Большого взрыва, подтверждают открытия, сделанные российско-немецким космическим телескопом «Спектр-РГ».