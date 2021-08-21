Киев, , 11:30 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем, который прибыл с визитом в Киев по случаю 30-летия независимости, сообщает пресс-служба офиса главы украинского государства.

Патриарх Варфоломей Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно источнику, во время разговора Зеленский отметил, что Украина «является уникальным примером мирного сосуществования многих конфессий», передает корреспондент ИА REGNUM.

Президент поблагодарил патриарха за «безоговорочную личную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее независимости» и «за постоянные молитвы за мир».

В пресс-службе отмечают, что собеседники обсудили вопросы мирного урегулирования в Донбассе, ситуацию с нарушением основных прав и свобод человека, свободы вероисповедания, на «временно оккупированных территориях Украины».

Во время встречи также были обсуждены дальнейшие шаги по более тесному взаимодействию Украины и Вселенского патриархата, но подробности не сообщаются.

ИА REGNUM напоминает, что именно патриархом Варфоломей способствовал созданию на Украине церковной организации под названием «Православная церковь Украины», которая по задумке США и Константинополя должна была вытеснить каноническую православную церковь УПЦ.

Глава Русской Православной Церкви, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, комментируя действия, итогом которых стала легализация украинских раскольников, заявил, что Константинопольская Православная Церковь (Фанар), во главе которой стоит Варфоломей, совершила преступление.