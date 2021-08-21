Киев, 21 августа, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем, который прибыл с визитом в Киев по случаю 30-летия независимости, сообщает пресс-служба офиса главы украинского государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Варфоломей

Согласно источнику, во время разговора Зеленский отметил, что Украина «является уникальным примером мирного сосуществования многих конфессий», передает корреспондент ИА REGNUM.

Президент поблагодарил патриарха за «безоговорочную личную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее независимости» и «за постоянные молитвы за мир».

В пресс-службе отмечают, что собеседники обсудили вопросы мирного урегулирования в Донбассе, ситуацию с нарушением основных прав и свобод человека, свободы вероисповедания, на «временно оккупированных территориях Украины».

Во время встречи также были обсуждены дальнейшие шаги по более тесному взаимодействию Украины и Вселенского патриархата, но подробности не сообщаются.

ИА REGNUM напоминает, что именно патриархом Варфоломей способствовал созданию на Украине церковной организации под названием «Православная церковь Украины», которая по задумке США и Константинополя должна была вытеснить каноническую православную церковь УПЦ.

Глава Русской Православной Церкви, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, комментируя действия, итогом которых стала легализация украинских раскольников, заявил, чтоКонстантинопольская Православная Церковь (Фанар), во главе которой стоит Варфоломей, совершила преступление.